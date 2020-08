Usa: senatore Graham scuote dibattito elettorale, “governo straniero voleva finanziare la Clinton” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La denuncia del senatore Graham, pubblicata sul sito della commissione Giustizia della camera alta del Congresso Usa, muove dai documenti presentati domenica scorsa dallo stesso Graham all’organismo parlamentare. Dalle carte desecretate, emerge che nel 2015 i vertici dell’Fbi avvertirono in anticipo la squadra di Hillary Clinton dei tentativi di ingerenza dall’estero in favore della sua campagna elettorale: un’accortezza che, l’anno successivo, non fu usata nei riguardi di Donald Trump. Nel 2016, quando un simile sospetto toccò la campagna del candidato repubblicano, l'ufficio dell’Fbi avviò le verifiche senza avvertire Trump e spingendo, invece, per ottenere in tempi brevi il mandato federale necessario a procedere con le indagini, in base alla legge Foreign Intelligence Surveillance Act (Fisa). “C'è stato un evidente doppio standard da parte del dipartimento di Giustizia e dell'Fbi quando si è trattato delle campagne Trump e Clinton nel 2016”, afferma Graham. “Questi documenti resi pubblici di recente indicano che un governo straniero stava cercando di influenzare la campagna di (Hillary) Clinton tramite un addetto alla campagna e che l'Fbi stava cercando un mandato Fisa. Tuttavia l'Ufficio, come dovrebbe fare, chiese che Hillary Clinton venisse informata della questione a titolo difensivo, in modo che potesse intraprendere un'azione correttiva. Quando si è trattato della campagna Trump – prosegue il senatore – sono state aperte quattro indagini di controspionaggio contro gli addetti alla campagna Trump. Non una sola volta il presidente Trump è stato informato in via difensiva delle preoccupazioni dell'Fbi (…). Per me è chiaro che sono stati usati due pesi e due misure: l'Fbi non stava cercando di proteggere la campagna di Trump, stava cercando di infiltrarsi nella campagna e minare la sua presidenza”. (segue) (Nys)