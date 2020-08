Usa: senatore Graham scuote dibattito elettorale, “governo straniero voleva finanziare la Clinton” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia della convention nazionale repubblicana, aperta ieri a Charlotte e nella quale il presidente Trump e il vicepresidente Mike Pence hanno ricevuto il mandato ufficiale dal partito per la ricandidatura alle elezioni del 3 novembre, Graham ha ribadito ai microfoni di “Fox News” che nel caso di Clinton l’ufficio dell’Fbi respinse una richiesta di mandato Fisa fino a quando la candidata democratica non fu informata della questione. Secondo Graham, che sta conducendo un'indagine sull'inchiesta dell'Fbi in Russia, l'agenzia federale “fece la cosa giusta informando Clinton ma non fece la cosa giusta informando dettagliatamente il presidente Trump delle sue preoccupazioni”. Anziché accordare alla campagna Trump lo stesso trattamento l'anno successivo, l'ufficio federale lanciò l'operazione "Crossfire Hurricane": un'indagine di controspionaggio sui presunti legami tra i collaboratori di Trump e funzionari russi, per accertare se questi concorsero “in modo consapevole o inconsapevole con gli sforzi del governo russo per interferire nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016”. Quel che è peggio, secondo Graham è che quando l’agenzia federale “fornì informazioni generiche alla campagna di Trump sulle influenze straniere, non solo non fece menzione delle preoccupazioni specifiche sui collaboratori di Trump, ma mandò alla riunione un agente dell’Fbi per controllare il presidente Trump e il generale (Michael) Flynn”, consigliere per la Sicurezza nazionale in pectore del candidato repubblicano. “L’Fbi usò un briefing generico per raccogliere informazioni d’intelligence, un fatto che ritengo inopportuno e vergognoso”. (segue) (Nys)