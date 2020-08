Usa: senatore Graham scuote il dibattito elettorale, "un governo straniero voleva finanziare la Clinton"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rivelazioni di Lindsay Graham, senatore della Carolina del Sud e presidente della commissione Giustizia del Senato Usa, hanno reso ancor più incandescente la battaglia politica tra il presidente uscente, il repubblicano Donald Trump, e lo sfidante democratico, Joe Biden. Dai documenti recentemente desecretati e consegnati alla commissione parlamentare proprio da Graham, è emerso che nel 2015 un “governo straniero” tentò d'influenzare l'esito delle elezioni presidenziali Usa, cercando di finanziare illegalmente la campagna elettorale di Hillary Clinton con "milioni di dollari". Ad affermarlo è lo stesso senatore Graham, precisando che il Federal Bureau of Investigation (Fbi) avvertì i collaboratori della Clinton di quel tentativo, prima di chiedere l’autorizzazione ad avviare indagini nei confronti dei responsabili. Il caso riporta all’attenzione dell’opinione pubblica il tema delle ingerenze estere nella precedente campagna per le elezioni presidenziali. Quale sia il paese straniero, non è stato svelato dalla commissione Giustizia, ma molti, negli Usa, ricordano lo scandalo della filiale di Ginevra della banca Hsbc, dai cui conti, nel 2015, emersero bonifici per 81 milioni di dollari effettuati in favore della Clinton Foundation da diversi importanti personalità internazionali, tra cui Li Xiaolin, già vicepresidente dell'associazione governativa cinese per l'amicizia con i paesi stranieri, nonché figlia di Li Peng, il primo ministro che ordinò il massacro di piazza Tienanmen.La denuncia del senatore Graham, pubblicata sul sito della commissione Giustizia della camera alta del Congresso Usa, muove dai documenti presentati domenica scorsa dallo stesso Graham all’organismo parlamentare. Dalle carte desecretate, emerge che nel 2015 i vertici dell’Fbi avvertirono in anticipo la squadra di Hillary Clinton dei tentativi di ingerenza dall’estero in favore della sua campagna elettorale: un’accortezza che, l’anno successivo, non fu usata nei riguardi di Donald Trump. Nel 2016, quando un simile sospetto toccò la campagna del candidato repubblicano, l'ufficio dell’Fbi avviò le verifiche senza avvertire Trump e spingendo, invece, per ottenere in tempi brevi il mandato federale necessario a procedere con le indagini, in base alla legge Foreign Intelligence Surveillance Act (Fisa). “C'è stato un evidente doppio standard da parte del dipartimento di Giustizia e dell'Fbi quando si è trattato delle campagne Trump e Clinton nel 2016”, afferma Graham. “Questi documenti resi pubblici di recente indicano che un governo straniero stava cercando di influenzare la campagna di (Hillary) Clinton tramite un addetto alla campagna e che l'Fbi stava cercando un mandato Fisa. Tuttavia l'Ufficio, come dovrebbe fare, chiese che Hillary Clinton venisse informata della questione a titolo difensivo, in modo che potesse intraprendere un'azione correttiva. Quando si è trattato della campagna Trump – prosegue il senatore – sono state aperte quattro indagini di controspionaggio contro gli addetti alla campagna Trump. Non una sola volta il presidente Trump è stato informato in via difensiva delle preoccupazioni dell'Fbi (…). Per me è chiaro che sono stati usati due pesi e due misure: l'Fbi non stava cercando di proteggere la campagna di Trump, stava cercando di infiltrarsi nella campagna e minare la sua presidenza”.Alla vigilia della convention nazionale repubblicana, aperta ieri a Charlotte e nella quale il presidente Trump e il vicepresidente Mike Pence hanno ricevuto il mandato ufficiale dal partito per la ricandidatura alle elezioni del 3 novembre, Graham ha ribadito ai microfoni di “Fox News” che nel caso di Clinton l’ufficio dell’Fbi respinse una richiesta di mandato Fisa fino a quando la candidata democratica non fu informata della questione. Secondo Graham, che sta conducendo un'indagine sull'inchiesta dell'Fbi in Russia, l'agenzia federale “fece la cosa giusta informando Clinton ma non fece la cosa giusta informando dettagliatamente il presidente Trump delle sue preoccupazioni”. Anziché accordare alla campagna Trump lo stesso trattamento l'anno successivo, l'ufficio federale lanciò l'operazione "Crossfire Hurricane": un'indagine di controspionaggio sui presunti legami tra i collaboratori di Trump e funzionari russi, per accertare se questi concorsero “in modo consapevole o inconsapevole con gli sforzi del governo russo per interferire nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016”. Quel che è peggio, secondo Graham è che quando l’agenzia federale “fornì informazioni generiche alla campagna di Trump sulle influenze straniere, non solo non fece menzione delle preoccupazioni specifiche sui collaboratori di Trump, ma mandò alla riunione un agente dell’Fbi per controllare il presidente Trump e il generale (Michael) Flynn”, consigliere per la Sicurezza nazionale in pectore del candidato repubblicano. “L’Fbi usò un briefing generico per raccogliere informazioni d’intelligence, un fatto che ritengo inopportuno e vergognoso”.Graham aveva annunciato a fine luglio la sua intenzione di pubblicare una serie di documenti da cui emergerebbe che il Federal Bureau of Investigation mentì al Congresso federale in merito al dossier Jonathan Steele, l'ex agente segreto britannico che, nel 2016, fu all'origine delle indagini sulla presunta collusione tra la campagna di Trump e la Russia (“Russiagate”). Secondo Graham, l’Fbi mentì deliberatamente al Congresso nel 2018 in merito alla natura e all’affidabilità del dossier Steele in occasione di audizioni chieste dai parlamentari. “Scoprirete che l’Fbi ha mentito non solo alla corte Fisa (per l’autorizzazione delle indagini sulle interferenze straniere), ma anche al Congresso”, ha affermato il senatore, secondo cui sulla base delle nuove rivelazioni, “qualcuno dovrà andare in prigione”. I documenti cui fa riferimento Graham, ora desecretati, paiono essere menzionati anche dal rapporto stilato lo scorso dicembre dall’ispettore generale del dipartimento di Giustizia, Michael Horowitz, che rileva una serie di irregolarità procedurali nelle indagini sul “Russiagate”. Il rapporto cita infatti un memorandum stilato dall’Fbi per il Congresso nel dicembre 2017, in cui l’Agenzia federale passò sotto silenzio l’influenza della “disinformazione russa” sui contenuti del dossier Steele. (Res)