Sardegna: due maxi piantagioni di marijuana sequestrate a Montresta, quattro persone in manette

- Due maxi piantagioni di marijuana, oltre settemila piante e un ingente quantitativo di droga sequestrato, quattro persone in carcere e una colpita da provvedimento di obbligo di dimora. E' il risultato di un'operazione dei Carabinieri della Compagnia di Macomer. L'operazione è stata eseguita in seguito a un'ordinanza emessa dal Tribunale di Oristano su richiesta della Procura della Repubblica. I militari hanno sequestrato circa 14 chili di infiorescenze di marijuana già pronta per la vendita, altri 12 chili della stessa sostanza, quasi un chilo di hashish e oltre 100 grammi di cocaina per un valore sul mercato di circa sei milioni di euro. I Carabinieri eseguito all'alba quattro misure cautelari di detenzione in carcere e un obbligo di dimora a Gavoi. Per le persone coinvolte l'accusa è di coltivazione, produzione e spaccio di marijuana, hashish e cocaina. (Mig)