Angola: Amnesty International, uccise almeno sette persone da forze di sicurezza durante restrizioni Covid-19

- Tra maggio e luglio scorsi le forze di sicurezza dell'Angola hanno ucciso almeno sette persone, tutti adolescenti, mentre erano state disposte restrizioni per frenare la diffusione del coronavirus. Lo denunciano Amnesty International ed il gruppo angolano Omunga. Secondo il direttore di Amnesty per l'Africa orientale e meridionale, Deprose Muchena, la vittima più giovane è stato il quattordicenne Mario Palma Romeu, ucciso il 13 maggio mentre era uscito di casa per fare la spesa. "Lo stato di emergenza non è una scusa per tali violazioni dei diritti umani", ha detto Deprose Muchena ai media locali, osservando che "tutti gli omicidi sono avvenuti nei quartieri poveri" della capitale, Luanda. Per il direttore esecutivo di Omunga, Joao Malavindele, l'obiettivo finale della lotta alla diffusione del Covid-19 "dovrebbe essere quello di salvare vite umane e proteggere i mezzi di sussistenza. Quando gli agenti statali sono responsabili dell'uccisione di persone, si è perso questo scopo". (Res)