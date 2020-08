Panama: coronavirus, infermieri protestano per condizioni di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli infermieri di Panama hanno indetto una mobilitazione per denunciare le difficili condizioni di lavoro in cui sono costretti a lavorare nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. Gli infermieri lamentano la mancanza di adeguati dispositivi di protezione personali, nonché il ritardo nel pagamento degli arretrati da parte del governo. "Abbiamo bisogno di maggiore sicurezza nelle aeree di lavoro per il personale e per i pazienti, di dispositivi di protezione che non si rompano e che i colleghi assunti a tempo indeterminato siano pagati regolarmente, perché questo è un diritto di ogni lavoratore", ha dichiarato al portale di notizie "Metro Libre" il presidente dell'Associazione nazionale degli infermieri di Panama (Anep), Ana Reyes. Dall'inizio della pandemia a Panama 400 infermieri sono stati contagiati e tre sono morti per patologie legate al virus. "Vogliamo sicurezza per tutti noi nel settore della salute", ha detto Reyes, evidenziando anche la necessità che il sindacato sia "incluso nel processo decisionale".(Mec)