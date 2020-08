Coronavirus: all'Asst di Monza circa 3000 tamponi in 10 giorni per supportare rientro dai paesi a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asst di Monza comunica in una nota che per supportare la fase di rientro dalle ferie, e sin dal giorno 14 agosto, ha organizzato, in coordinamento con Ats Brianza, un ambulatorio in grado di gestire circa 400 tamponi al giorno solo per il rientro dalle vacanze. A questi ultimamente si sono sommati oltre 100 esami sierologici per il personale scolastico. Il tutto è stato gestito negli ambulatori evitando assembramenti. Gli esiti dei tamponi vengono restituiti all’Ats entro le 24 ore generalmente. L’esito del test sierologico viene invece riferito subito dopo il prelievo nei nostri ambulatori. Il direttore generale della Asst di Monza Mario Alparone commenta nella nota: “Ringrazio il mio personale per aver prontamente risposto alla chiamata dell’Ats e della Regione e per la grande disponibilità dimostrata durante i week end di rientro, compreso quello di Ferragosto, di vacanza per molti ma non per tutti”. (Com)