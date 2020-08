Coronavirus: 65 nuovi contagi, 13 guariti e nessun decesso in Emilia Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto. Dalla Regione Emilia Romagna hanno fatto sapere che "I tamponi effettuati ieri sono 11.052, per un totale di 843.153. A questi si aggiungono anche 1.554 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 2.189 (50 in più di quelli registrati ieri). Non si registra nessun decesso in tutta l’Emilia-Romagna". E ancora: "Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.094 (+45 rispetto a ieri), il 95% dei casi attivi. Calano a 5 (-3) i pazienti in terapia intensiva, mentre salgono a 90 quelli ricoverati negli altri reparti Covid (+8 rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 24.447 (+13 rispetto a ieri)". (Ren)