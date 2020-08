Pd: Al via domani la Festa dell'unità nazionale a Modena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via la Festa dell'unità nazionale di Modena, ospitata nella consueta area di Ponte Alto. A inaugurare la Festa, domani, mercoledì 26 agosto alle 19, saranno il segretario regionale del Pd Paolo Calvano, il segretario provinciale Davide Fava, il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e Stefano Vaccari, responsabile nazionale Organizzazione, affiancati dalla presidente dell'istituto Storico di Modena Daniela Lanzotti. Sempre nella sala dibattiti, alle 20, aprirà un nuovo spazio dedicato ai gruppi parlamentari. Due stand dove i cittadini possono incontrare tutti i giorni, dalle 19 alle 21.30, i deputati, i senatori e i funzionari dei gruppi parlamentari Pd per essere aggiornati sulle iniziative parlamentari in corso. Ospiti della serata di apertura sono il senatore Stefano Collina e il deputato Andrea De Maria. Alle 21.30, nello stesso spazio dedicato agli appuntamenti politici, si parla di "La politica in Festa" con la scrittrice ed ex parlamentare Luciana Castellina, Francesca Chiavacci, presidente nazionale Arci, Ugo Intini, ex segretario nazionale del Partito Socialista, Flavia Piccoli Nardelli deputata Pd e l'ex senatore Ugo Sposetti, coordinati dal giornalista Ninni Andriolo.(Com)