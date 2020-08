I fatti del giorno – Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Sanallah discute con l'ambasciatore dell'Ue del blocco petrolifero - Il presidente del Consiglio di amministrazione della National Oil Corporation (Noc), Mustafa Sanallah, ha discusso con l'ambasciatore dell'Unione europea in Libia, Alan Bugeja, della chiusura dei giacimenti petroliferi e dei porti libici. Il manager ha aggiornato il diplomatico in merito "alle difficili condizioni che sta attraversando il settore petrolifero della Libia, a causa delle chiusure illegali dei pozzi petroliferi, del deterioramento delle condizioni di sicurezza dovuto alla presenza di mercenari e armi nei siti petroliferi, della diffusione della pandemia di coronavirus e della scarsità di fondi a seguito delle chiusure", si legge in una dichiarazione dell’azienda libica diffusa oggi. Sanallah ha sottolineato "la necessità di revocare il blocco e di consentire alla Noc di svolgere il proprio lavoro", rilevando che la società "ha un disperato bisogno di risorse finanziarie per poter adempiere ai propri obblighi urgenti". Da parte sua, Bugeja ha auspicato una pronta riapertura di giacimenti e porti petroliferi, consentendo alla Noc di eseguire i necessari lavori di manutenzione e di riprendere le attività produttive. (segue) (Res)