I fatti del giorno – Nord Africa (2)

- Tunisia: premier uscente Fakhfakh licenzia presidente Autorità anticorruzione - Il capo del governo della Tunisia per la gestione degli affari correnti, Elyes Fakhfakh, ha licenziato il presidente dell'Autorità nazionale per la lotta alla corruzione, Chawki Tabib, mettendo al suo posto il magistrato Imed Boukhris. Lo riferisce l’agenzia di stampa tunisina “Tap”. Fakhfakh ha preso la decisione al termine del consiglio dei ministri avvenuto ieri sera e dopo aver consultato il presidente della Repubblica, Kais Saied, secondo quanto riferisce una nota del governo tunisino. Chawki Tabib era stato nominato nel 2016 a capo dell’Autorità dall’allora premier Habib Essid. Al momento non sono note le ragioni del licenziamento che avviene in concomitanza con l’annuncio della formazione del nuovo governo da parte del premier incaricato Hichem Mechichi, che sarà composto interamente da tecnici. In base a quanto riporta la stampa tunisina nei confronti Tabib pendeva una denuncia per falsificazione di documenti da parte della società Vivan. Il premier Fakhfakh deteneva il 66 per cento del capitale di Vivan ed è stato costretto alle dimissioni proprio a seguito di un’inchiesta relativa ad un appalto pubblico ottenuto da una partecipata della società durante il suo mandato. (segue) (Res)