I fatti del giorno – Nord Africa (3)

- Tunisia: Corrente democratica, governo tecnico è un “attacco alla transizione democratica” - Il nuovo governo formato dal premier tunisino incaricato, Hishem Mechici, composto da tecnici e non da personalità politiche, rappresenta “un attacco alla transizione democratica della Tunisia". Lo ha dichiarato il ministro uscente degli Affari regionali e leader del partito Corrente democratica, Ghazi Chaouachi, commentando la squadra di governo presentata ieri a mezzanotte da Mechici. "È un governo senza programma né identità, il suo passaggio è un attacco alla transizione democratica tunisina", ha sottolineato Chaouachi parlando all’emittente radiofonica “Shems Fm”. Per il leader della Corrente democratica, questo governo non è in grado di soddisfare le richieste del Paese o le aspettative dei tunisini. "Chi darà fiducia al governo deve assumersi la responsabilità delle proprie scelte", ha dichiarato Chaouachi. (segue) (Res)