Difesa: Kosovo, Esercito italiano conduce intervento sanificazione presso asilo a Prizren (3)

- L'Italia è dopo gli Stati Uniti il principale paese contributore alla missione Nato Kfor in Kosovo, guidata dal generale Michele Risi e forte di 3.400 soldati di 27 nazioni, 500 dei quali appartenenti alle Forze Armate italiane. Kfor opera dal 1999 per contribuire alla sicurezza e alla libertà di movimento per tutte le comunità del Kosovo, secondo il mandato della Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. (Com)