Speciale difesa: Kosovo, riconoscimento per Carabinieri per collaborazione con la polizia locale

- I Carabinieri che operano nella missione Nato hanno ricevuto un riconoscimento dalla polizia del Kosovo per la collaborazione prestata in un caso di sequestro di persona e lesioni ai danni di una donna, avvenuto nella cittadina di Mitrovica e conclusosi con l'arresto di un cittadino italo-kosovaro. Come riferisce un comunicato stampa, la mattina dello scorso 26 luglio i militari dell'Arma abitualmente a presidio del ponte che divide i quartieri serbi di Mitrovica da quelli albanesi, soccorrevano una donna – risultata poi essere italo-americana - sfuggita ad un sequestro e alle violenze da parte di un individuo. I Carabinieri coinvolgevano immediatamente la Polizia del Kosovo, facilitando tramite l'ambasciata italiana le indagini che avrebbero portato in tempi rapidi alla cattura del sequestratore. (Com)