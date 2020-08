Kosovo: premier Hoti, rispettare le norme su costruzione strada Decane-Plave (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un precedente incontro avuto nei giorni scorsi tra Hoti e Ramosaj è stata concordata la sospensione della costruzione della strada Decane-Plave. "Valutando ancora una volta l'importanza della strada che collega Decane con Plave, rispettivamente il Kosovo e il Montenegro, il primo ministro Hoti ha ribadito che la legislazione in vigore approvata dal parlamento del Kosovo deve essere rispettata, ma ha sottolineato anche l'importanza di questa strada per l'economia e la qualità della vita degli abitanti del comune di Decane e non solo. Al fine di trovare una soluzione concordata con tutte le parti coinvolte in questo problema, Il primo ministro Hoti e il sindaco Ramosaj hanno deciso di sospendere i lavori sulla strada R108, che attraversa una parte dell'area protetta vicino al monastero di Decani (dove la missione Kfor ha la competenza primaria in materia di sicurezza)", si legge nella nota. Ramosaj in un post su Facebook ha scritto che la strada Decane-Plave prima o poi verrà costruita. "Cari cittadini di Decane. Ho iniziato oggi gli incontri con il primo ministro, e intensificheremo gli incontri sino al 27 agosto, quando avremo un incontro con tutti gli ambasciatori. Sono fiducioso che il risultato sarà la giusta soluzione per Decane. La strada sarà costruita o la costruirò io", ha scritto Ramosaj, il quale ha dichiarato di aver dato al premier Hoti "un termine ragionevole" per risolvere la controversia. (segue) (Kop)