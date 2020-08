Speciale infrastrutture: Kosovo, premier Hoti, rispettare le norme su costruzione strada Decane-Plave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti ha evidenziato l'esigenza di rispettare le norme sulla protezione della Zona istituita nei pressi del monastero serbo ortodosso di Decane, senza escludere la possibile costruzione dell'autostrada che dal paese del Kosovo occidentale va al Montenegro. Dopo aver avuto un nuovo incontro con il sindaco di Decane, Bashkim Ramosaj, Hoti ha spiegato che si sta lavorando per trovare una soluzione in quanto la costruzione della strada è importante per i cittadini di Decane. "La nostra cultura istituzionale è legata al rispetto delle norme che sono state approvate dal parlamento del Kosovo. Ma siamo qui per trovare una soluzione per i residenti di Decane e per preservare i luoghi culturali; sono convinto che una soluzione sarà trovata questa settimana", ha dichiarato il capo del governo di Pristina. All'incontro tra Hoti e Ramosaj ha preso parte anche il comandante della missione Nato Kfor, generale Michele Risi. L'abate del monastero di Decane, Sava Janjic, protesta da tempo contro la costruzione della strada in quanto il percorso interesserebbe una parte del territorio di proprietà del monastero serbo-ortodosso, che verrebbe danneggiato dalla creazione di tale infrastruttura. Una sentenza della Corte costituzionale kosovara nel 2016 ha stabilito che i 24 ettari attorno al monastero di Decane appartengono alla comunità serbo ortodossa; la missione Kfor, da anni, ne assicura la sicurezza tramite una presenza costante. (Kop)