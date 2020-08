Iran: inaugurati tre nuovi progetti scientifici e tecnologici nell’ovest del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente dell’Iran con delega a Scienza e Tecnologia, Sorena Sattari, ha inaugurato oggi tre nuovi progetti scientifici e tecnologici nella provincia di Ilam, nell’ovest del paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. Si tratta della prima serra inaugurata per scopi di ricerca presso l’Università di Ilam, di un complesso dedicato a innovazione e tecnologia presso lo stesso ateneo e di un centro di ricerca sulle zoonosi presso l’Università delle scienze mediche di Ilam. Sattari ha anche dato il via, nel parco scientifico e tecnologico della provincia, alla costruzione di una fabbrica per la produzione di oggetti tecnologici e “knowledge-based”.(Res)