Amministrative: Viminale, online le risposte alle domande più frequenti su elezioni 20-21 settembre

- Sono disponibili online, curate dalla direzione centrale per i Servizi elettorali, le risposte ai quesiti che ricorrono frequentemente (Faq - Frequently asked questions) riguardanti le prossime elezioni regionali e amministrative del 20 e 21 settembre 2020. E' quanto riferisce il Viminale. In quella data, secondo l'ultima rilevazione semestrale del 31 dicembre 2019, pubblicata sulla piattaforma Eligendo, sono chiamati al voto 51.559.898 elettori per il referendum costituzionale e 18.590.081 per le elezioni regionali, che interessano sei Regioni a statuto ordinario (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto) e una a statuto speciale (Valle d'Aosta). Per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, gli aventi diritto al voto sono 467.122 per la Sardegna (Collegio plurinominale 01 - Collegio uninominale 03 Sassari) e 352.696 per il Veneto (Collegio plurinominale 02 - Collegio uninominale 09 Villafranca di Verona). Le amministrative, che interessano in tutto 962 Comuni, al 14 agosto 2020, coinvolgono 5.725.734 elettori. (Rin)