Speciale scuola: Nappi (Lega), in Campania un disastro, De Luca e de Magistris due barzellettieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In Campania siamo passati da pochi contagi al giorno a oltre 100. Il piano di gestione voluto da De Luca è un disastro e un progetto di ripresa delle scuole non c’è”. Lo ha dichiarato in una nota Severino Nappi, candidato alle regionali in Campania con la Lega. “Il governo regionale scarica la responsabilità sui dirigenti - ha proseguito Nappi - quello nazionale si muove in ritardo con 20mila aule da affittare, sei mila solo in Campania. Non ci sono banchi monoposto, non ci sono docenti. Solo barzellettieri. Su tutte arriva la dichiarazione del sindaco di Napoli che invita alla ripresa delle scuole: detto da uno soprannominato dagli studenti napoletani Gigin' nun se tras', perché al primo accenno di allerta meteo le chiude, non c'è da stare tranquilli”. “Per riaprire le scuole - ha concluso l'esponente della Lega - serve organizzazione: distanziamento, triage all'ingresso, operatori sanitari dentro le scuole, ingressi differenziati. Insomma serve un piano. Cosa che il governo dimostra di non avere”. (Ren)