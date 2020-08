Speciale scuola: Pd, servono pediatri di comunità e medico in ogni struttura, usare Mes e Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La responsabile Scuola del Partito democratico, Camilla Sgambato, afferma che "le scuole devono ripartire, e ciò deve e può avvenire garantendo sicurezza e tranquillità alle famiglie. Per questo scopo - continua l'esponente del Pd in una nota - è utile una sinergia stretta tra ministero dell'Istruzione e ministero della Salute, e utilizzare, come il Partito democratico sta dicendo da tempo, il Mes e il Recovery fund per l'emergenza sanitaria e per rilanciare la medicina scolastica. Per questo - si legge nella nota - pensiamo seriamente alla necessità di attivare per le scuole servizi di vigilanza sanitaria in presenza, assegnando un pediatra di comunità ogni 8 piccole strutture 0-6 (servono 4.000 medici) e 1 medico per ogni scuola autonoma (servono 8.000 medici). 12.000 giovani medici e personale infermieristico per essere tutti - grandi e piccoli - più sereni e tranquilli. Non si può scaricare sui docenti responsabilità e competenze che nulla hanno a che vedere con la loro formazione". Sgambato, poi, sottolinea: "La presenza di un medico a scuola mi sembra una necessità e, guardando al futuro, un fattore di grande valore civico. Ogni singolo euro investito nell'istruzione e nell'efficienza del sistema scolastico è un investimento ad alta redditività per il futuro, altrimenti siamo condannati ad un progressivo scivolamento verso il basso. Il diritto alla didattica di qualità in presenza - conclude la responsabile Scuola del Partito democratico - va di pari passo con quello alla salute". (Com)