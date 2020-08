Speciale scuola: Azzolina, contro di me commenti infimi e attacchi volgari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, pubblica sul proprio profilo Facebook gli insulti sessisti, a lei indirizzati, su un gruppo leghista e commenta: "Nessuna donna dovrà mai più leggere commenti così infimi, subire attacchi volgari e abietti come questi. È e sarà la mia battaglia. E la faremo a scuola. Educando le nuove generazioni al rispetto dell'altro, uomo o donna che sia - continua l'esponente dell'esecutivo -, al pensiero critico, allo scambio di idee fatto con i contenuti e non con la volgarità. Provo molta pena per chi si esprime in questo modo e per chi alimenta questo tipo di reazione, parlando solo alla pancia e mai alla testa delle persone. È un sistema che va combattuto - conclude Azzolina - ed è lapalissiano che la scuola sia il naturale antidoto". (Rin)