Coronavirus: Bernini (FI), auguri di pronta guarigione a Briatore, su di lui commenti terribili

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, afferma: "Leggo commenti terribili contro Briatore ricoverato per il coronavirus. È il segno tangibile - continua la parlamentare in una nota - dell’imbarbarimento della nostra convivenza sociale. Il dramma di una malattia e la tragedia delle troppe imprese che chiudono dovrebbero restar fuori dallo squallido ring quotidiano dei social. In questo momento c’è solo da augurargli una pronta guarigione - osserva l'esponente di FI -, e sperare che il suo Billionaire, come altre migliaia di locali italiani, possa riaprire al più presto in sicurezza. Alla faccia degli sciacalli". (Com)