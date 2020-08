Perù: coronavirus, governo annuncia accordo su sperimentazione vaccino di Janssen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con oltre 600 mila casi confermati il Perù è il secondo in America latina dopo il Brasile per numero di contagi ed il sesto nel mondo. Solo nelle ultime due settimane si è registrato un incremento di oltre 100 mila casi. I morti, che da un mese sono aumentati in media di 200 al giorno sono quasi 28 mila. Per cercare di contenere la diffusione del virus il presidente Martin Vizcarra ha disposto l'inclusione di nuove province nel regime di quarantena mirata e ha esteso la misura e lo stato di emergenza fino al 31 agosto. La quarantena verrà mantenuta in sei regioni (Arequipa, Ica, Junin, Huanuco, San Martin e Madre de Dios) e in 36 province di altri 13 dipartimenti. A fronte della situazione di emergenza negli ospedali, il governo ha autorizzato l'assunzione di medici e personale paramedico straniero senza il requisito dell'omologazione dei titoli di studio. Ripristinato inoltre il divieto di mobilità la domenica su tutto il territorio nazionale e il divieto di riunioni familiari. (segue) (Mec)