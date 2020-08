Francia-Russia: ministero Esteri di Parigi, avvelenamento Navalnyj è un atto criminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità francesi hanno denunciato l’avvelenamento dell’oppositore russo Aleksej Navalnyj come “un atto criminale”. Come riferisce il ministero degli Esteri francese, la Russia dovrebbe portare avanti “un’indagine rapida e trasparente”. “La Francia esprime la propria profonda preoccupazione per questo atto criminale perpetrato contro uno dei principali attori della vita politica russa”, ha detto il vicedirettore della comunicazione del Quai d’Orsay, ripreso dal quotidiano “Le Figaro”. I responsabili dell’avvelenamento dovrebbero venire identificati e portati davanti alla giustizia.(Frp)