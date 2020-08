Fase 3: Bernini (FI), grilli parlanti maggioranza siano coerenti in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, sottolinea che "l’ex ministro del Tesoro Padoan, autorevolissimo deputato del Pd, ha detto in un’intervista che il piano Colao e gli Stati generali sono finiti nel nulla, e che serve una legge di Bilancio per ridurre la spesa usata per i bonus e aumentare quella per gli investimenti. Si moltiplicano i grilli parlanti della maggioranza - continua la parlamentare in una nota - che prendono le distanze dalle politiche assistenziali del governo e dicono ciò che Forza Italia sostiene da mesi. Ma il tempo delle dissociazioni fittizie è scaduto: li aspettiamo in Parlamento - conclude l'esponente di FI - a bocciare insieme a noi le prebende elettorali del decreto Agosto". (Com)