Medio Oriente: Kadhimi a vertice trilaterale con Giordania ed Egitto, no a nuovi conflitti

- L’Iraq è a favore di una “visione strategica” a sostegno della stabilità di tutto il Medio Oriente, che “non ha bisogno di guerre e conflitti nuovi”. Secondo l’agenzia di stampa irachena “Ina” lo ha dichiarato oggi il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, in occasione di un incontro trilaterale con il re giordano Abdullah II e il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi. L’incontro fra Kadhimi, Al Sisi e re Abdullah è in corso ad Amman, in Giordania, ed è il secondo incontro fra i tre paesi dopo un primo colloquio trilaterale avvenuto al Cairo nel 2019. Kadhimi ha ribadito che l’Iraq intende stabilire relazioni “bilanciate” con tutti i paesi vicini e desidera “creare un futuro luminoso” in grado di garantire una “vita dignitosa” a tutti i popoli dell’area. Il premier iracheno ha poi riaffermato il fermo sostegno di Baghdad alla causa palestinese, sottolineando al contempo l’importanza di fornire una “soluzione politica comprensiva” a tutte le crisi in corso nella regione e di combattere il terrorismo. Kadhimi si è poi soffermato sulla necessità di creare legami strategici per rafforzare la “presenza economica irachena”, auspicando che vengano aperte nuove prospettive di cooperazione in campo economico. Kadhimi ha anche ribadito l’importanza di effettuare incontri periodici fra i tre paesi. (Irb)