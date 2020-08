Italia-Cina: Di Maio, firmati accordi nel settore del gas e dell'agroalimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Cina hanno firmato oggi accordi nel settore del gas e dell'export agroalimentare. Lo ha annunciato oggi il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa tenuta al termine del suo incontro con l'omologo cinese Wang Yi, a Villa Madama. Gli accordi firmati, ha detto Di Maio, sono un esempio della necessità di rilanciare la cooperazione economica con Pechino. "L'Italia è da sempre schierata a favore di un approccio aperto e inclusivo nella lotta al Covid, che garantisca un accesso equo e universale al vaccino. Ora però è prioritario rilanciare la nostra partnership economica con la Cina, e gli accordi firmati oggi (con Snam nel gas e per l'export dell'agroalimentare Made in Italy) ne sono un esempio. Sono segnali importanti che danno fiducia ai nostri sistemi economici", ha detto Di Maio. "Stiamo inoltre pianificando la partecipazione italiana al China export-import di Shanghai a novembre, oltre alla riunione della commissione economica mista e del comitato governativo entro fine anno. Le potenzialità di crescita dell'export agroalimentare italiano in Cina sono enormi, di qui la necessità di sviluppare partnership industriali che vedano coinvolte diverse aziende italiane soprattutto nei settori dell'energia e dei trasporti", ha aggiunto il ministro.(Mam)