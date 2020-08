Difesa: ministero Difesa turco, attività addestrativa tra fregate turche e cacciatorpediniere italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fregate turche Tgc Goksu e Tcg Fatih hanno condotto alcune manovre addestrative nel Mediterraneo nella giornata di oggi con il cacciatorpediniere della Marina italiana, Durand de la Penne. Lo riferisce una nota su Twitter del ministero della Difesa turco. Gli addestramenti si sono svolti nell’ambito della cooperazione Nato e rientrano in normali attività svolte dalle marinerie dell’Alleanza. Infatti in caso di passaggio ravvicinato tra attività Nato è prassi consolidata approfittare dell’occasione per condurre delle attività di addestramento congiunto. (Tua)