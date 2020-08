Cipro: Commissione Ue approva nuova programma d’azione per aiuti a turco-ciprioti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha approvato oggi un secondo programma d'azione annuale per gli aiuti alla comunità turco-cipriota. Lo riferisce lo stesso esecutivo comunitario con un comunicato. Il secondo programma d'azione vale un importo totale di 31,6 milioni di euro per sostenere nuovi progetti che facilitano la riunificazione di Cipro. Si aggiunge ai 5 milioni di euro approvati all'inizio di quest'anno. Il commissario per la coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha dichiarato: “I progetti nell'ambito del programma di aiuti mirano a migliorare le infrastrutture, sostenere lo sviluppo economico, promuovere la riconciliazione e avvicinare i turco-ciprioti all'Ue. Sono fiducioso che contribuiranno agli sforzi per la riunificazione di Cipro, che è uno degli obiettivi principali della nostra assistenza”. (segue) (Beb)