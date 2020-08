Cipro: Commissione Ue approva nuova programma d’azione per aiuti a turco-ciprioti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le priorità del programma comprendono il sostegno alla preparazione e al finanziamento di progetti infrastrutturali chiave e alla protezione ambientale. Sono previste ulteriori misure per il miglioramento della rete elettrica utilizzata dalla comunità turco-cipriota e per un pacchetto di stimolo economico con sostegno a breve e lungo termine, incentrato su un'economia più verde sostenibile e resiliente in risposta alla crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus. Sarà fornito sostegno anche per migliorare la sicurezza alimentare, la fornitura di dati statistici, l'istruzione per bisogni speciali e l'apprendimento permanente. (segue) (Beb)