Cipro: Commissione Ue approva nuova programma d’azione per aiuti a turco-ciprioti (3)

- Al fine di rafforzare la fiducia tra le comunità turca e greca a Cipro, il programma continuerà a fornire finanziamenti sostanziali al Comitato per le persone scomparse e al Comitato tecnico per il patrimonio culturale. Inoltre, il sostegno continuo alla società civile contribuirà a rafforzare la cooperazione a livello insulare tra le Ong e ispirerà ulteriori attività bicomunitarie, contribuendo in tal modo al processo di riunificazione. Infine, un programma di borse di studio bi-comunitario fornirà maggiori interazioni ed esperienze di apprendimento condivise tra i giovani di entrambe le comunità. (Beb)