- L'applicazione "Immuni", voluta dal governo fra le misure di contenimento dei contagi da Covid-19, ha fatto registrare 5 milioni di download. E' quanto si legge sul profilo Twitter della stessa applicazione, in cui viene ricordato che questo traguardo "è un successo non solo per chi l'ha scaricata, perché garantisce una miglior prevenzione per tutti, in vista della ripresa del lavoro e della scuola". (Rin)