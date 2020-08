Tanzania: Commissione elettorale autorizza ricandidatura del presidente Magufuli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tanzania, John Magufuli, è stato autorizzato dalla Commissione elettorale a candidarsi per un secondo mandato alle elezioni generali del prossimo 28 ottobre. Lo ha annunciato su Twitter il partito Chama Cha Mapinduzi (Ccm), formazione che è al potere dal 1964. "Il presidente della Commissione elettorale nazionale (Cen), il giudice in pensione Semistolces Kaijage, ha nominato il presidente (John) Magufuli come candidato alla presidenza della Repubblica della Tanzania per il Ccm e Suluhu Samia come candidato alla vicepresidenza". Al ticket del partito di governo si contrapporrà quello formato dal candidato alla presidenza per l'Alleanza democratica della Tanzania (Adea-Tadea), John Shibuda, e dal suo compagno di corsa per la vicepresidenza, Hassan Kijogoo. Nella lista delle candidature autorizzate c'è anche quella di Leopold Mahona, candidato per l'Alleanza di ricostruzione nazionale (Nra) in ticket con il candidato alla vicepresidenza Ally Hamis. I candidati in corsa potranno inziare da domani la loro campagna elettorale, che terminerà il prossimo 27 ottobre, il giorno prima del voto. (segue) (Res)