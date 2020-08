Tanzania: Commissione elettorale autorizza ricandidatura del presidente Magufuli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di recente, la Corte africana per i diritti umani e delle persone - che ha sede nella città orientale di Arusha - ha chiesto al governo di Dodoma di adottare "le misure costituzionali e legislative necessarie a modificare la legge e consentire ai partiti politici di contestare i risultati delle elezioni presidenziali in tribunale. L'attuale Costituzione della Tanzania non consente infatti ai tribunali di indagare o contestare l'esito elettorale di uno scrutinio presidenziale una volta che il vincitore è stato proclamato ufficialmente dalla commissione elettorale. Fino ad ora, Kenya e Malawi sono gli unici Paesi africani che hanno annullato l'esito delle elezioni presidenziali a seguito di petizioni presentate in tribunale, costringendo a ripetere il voto in entrambi i casi. (segue) (Res)