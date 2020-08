Tanzania: Commissione elettorale autorizza ricandidatura del presidente Magufuli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale partito di opposizione della Tanzania, Chadema, ha invece boicottato le ultime elezioni locali, che si sono svolte lo scorso 24 novembre. Il presidente di Chadema, Freeman Mbowe, ha denunciato in quell'occasione l'esclusione dal voto di numerosi candidati di opposizione, e dichiarato che per questo Chadema non parteciperà a quello che ha definito “un esercizio fittizio”. Altri quattro partiti dell'opposizione hanno appoggiato l’iniziativa. Le autorità elettorali avevano in effetti impedito a più della metà dei candidati dell'opposizione di partecipare alle elezioni fornendo varie motivazioni tra cui errori di ortografia e spazi lasciati vuoti sui moduli di registrazione, mentre sono stati ammessi al voto circa il 99 per cento dei candidati al partito al potere Chama Cha Mapinduzi. Il governo, da parte sua, si è detto deluso dalla decisione di Chameda di boicottare il voto, aggiungendo che ci sono chiare procedure che i candidati esclusi avrebbero dovuto seguire. Diverse organizzazioni non governative, fra cui Amnesty International e Human Rights Watch, hanno denunciato la limitazione delle libertà democratiche nel paese. (Res)