Ue-Cina: Di Maio, buone relazioni "determinanti" per ripresa economica globale

- Le buone relazioni fra Unione europea (Ue) e Cina svolgono un ruolo "determinante" per la ripresa economica globale post-Covid. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa tenuta al termine del suo incontro con l'omologo cinese Wang Yi, a Villa Madama. "In vista del vertice Ue-Cina abbiamo ribadito che l'Italia sostiene un'agenda ambiziosa. Auspichiamo l'adozione di un'agenda strategica che contenga un riferimento ad aspetti come il rispetto delle condizioni di effettiva parità di accesso al mercato e i progressi nella tutela della proprietà intellettuale, in ambito energetico e ambientale e nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali", ha detto Di Maio. "La Cina è uno dei nostri principali partner economici ed è un attore ineludibile per affrontare qualsiasi sfida di dimensione globale. L'incontro di oggi rappresenta anche un'importante opportunità per coordinarci in vista della presidenza italiana del G20 e della vicepresidenza della conferenza Cop 26 sull'ambiente", ha aggiunto il ministro.(Mam)