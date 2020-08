Migranti: Rampelli (Fd'I), in Sicilia governo latitante, Lamorgese si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione dei migranti in Sicilia è la "cronaca di un'emergenza annunciata". Lo denuncia in una nota Fabio Rampelli vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia. "Se un sindaco di centrosinistra, il primo cittadino di Lampedusa, vicino al governo rossogiallo chiede da quasi due mesi lo stato d'emergenza e non viene ascoltato allora c'è da preoccuparsi. In queste ore - spiega - a parlare sono i numeri: su 65 casi positivi da Covid 19, 58 sono migranti dovuti al sovraffollamento degli hotspot di Lampedusa. È grave che il governo di fronte all'ordinanza del governatore Musumeci, che dà disposizione di sgomberare i centri di accoglienza, non abbia ritenuto di dover dare disposizione alle forze dell'Ordine e alle prefetture per intervenire in tal senso. Ancor più vergognoso che il ministero dell'Interno ribadisca senza alzare un dito che la gestione della sicurezza sanitaria è competenza del governo. Cosa ha fatto quindi il governo quando tra luglio e agosto sbarcavano migliaia di clandestini in Sicilia?". Nel frattempo, evidenzia ancora Rampelli, "la 'Sea Watch 4', guidata dall'impunita Karola Rackete e con a bordo 221 migranti, punta dritta verso le coste siciliane. Governo latitante, confusione cronica, porto di Lampedusa intasato di barchini e barconi, centri d'accoglienza trasbordanti, infezione galoppante, affari d'oro per scafisti, crimini in cerca di manovalanza e cooperative rosse: il ministro Lamorgese si dimetta subito". (Com)