Milano: Fidanza (Fd'I), ennesima violenza sessuale, la città è senza controllo

- "Nella Milano indicata dal sindaco Sala come esempio per le altre città italiane, e considerata dal ministro dell'interno Lamorgese come assolutamente sicura, un'altra donna ha subito violenza sessuale in pieno giorno. Questa volta è avvenuto all'interno del parco delle Cave, davanti agli occhi dei passanti. Ad abusare della signora sono stati tre uomini, e chissà come sarebbe finita se non fosse intervenuto un testimone. Ormai la città è senza controllo e così, italiani ed extracomunitari, sono liberi di delinquere a qualunque ora, in centro come in periferia. Mentre Sala programma il suo prossimo futuro, Milano è in balia di ladri, stupratori e delinquenti di qualunque genere. È arrivato il momento di dire basta: i milanesi pretendono sicurezza". Lo dichiara in una nota l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza commentando l'arresto di tre uomini accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una 54enne avvenuto a Milano. (Com)