Romania: premier Orban, programma di dotazione Esercito deve generare rilancio industria della difesa (2)

- Nella visione del governo, ha continuato Orban, "questo programma di dotazione deve portare investimenti in politiche di compensazione che aumentano le capacità di produzione in Romania, che assicurano il trasferimento tecnologico, che sviluppano anche nuove capacità di innovazione, ricerca e sviluppo". Il programma di dotazione, ha sottolineato il capo di governo, "deve generare rilancio dell'industria della difesa in Romania, sia attraverso società locali che attraverso società partner all'interno di questo programma di dotazione dell'Esercito". Orban ha ricordato che è già stato firmato un primo importante contratto nell'ambito del programma di dotazione della compagnia Craiova Aircraft, del valore di 57 milioni di euro per l'ammodernamento dell'aereo di fabbricazione romena "Falcon". "Oggi continua questa politica di sviluppo industriale legata al programma di dotazione dell'Esercito rumeno attraverso questo investimento, un investimento estremamente importante, perché non solo genererà posti di lavoro, ma porterà tecnologia. Inoltre, molti romeni passeranno attraverso fasi di addestramento, in modo da sviluppare le loro abilità e capacità di gestire queste macchine moderne", ha specificato Orban. (segue) (Rob)