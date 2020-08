Romania: premier Orban, programma di dotazione Esercito deve generare rilancio industria della difesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, il premier romeno ha accolto con favore la decisione di Iveco di aprire un centro regionale in Romania, a Bucarest, per stabilire in Romania, il suo "quartier generale" per l'Europa centrale e orientale. "Sono convinto che questo investimento sia un investimento serio, sarà seguito da altri investimenti seri, che genereranno sviluppo economico per la Romania, che creerà posti di lavoro ben retribuiti, perché è noto che nell'industria della difesa, a causa delle alte tecnologie, la forza lavoro è una altamente qualificata e gli stipendi nell'industria della difesa sono superiori alla media", ha detto Orban. Il premier ha inoltre sottolineato la "notevole cooperazione economica" tra Italia e Romania. "In Romania ci sono decine di migliaia di imprese, ci sono almeno 24 mila imprese attive a capitale italiano, che hanno sviluppato imprese in Romania, che hanno creato posti di lavoro. Inoltre, Italia ci sono circa 26 mila aziende che hanno almeno un azionista romeno e decine di migliaia di singole imprese realizzate da romeni", ha evidenziato Orban. "L'Italia è il secondo partner commerciale della Romania, dopo la Germania, e l'Italia è amica sia nella cooperazione economica che nella collaborazione in tutti gli altri campi di attività, tra la Romania e l'Italia c'è un importantissimo rapporto di amicizia e partnership", ha spiegato il primo ministro della Romania, Per l'occasione, il capo dell'esecutivo è accompagnato nella sua visita di lavoro da Virgil Popescu, ministro dell'Economia, Nicolae Ciuca, ministro della Difesa, e Lucian Bode, ministro dei Trasporti. (Rob)