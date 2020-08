Repubblica Ceca: ex ministro Slechtova positiva al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Karla Slechtova, parlamentare alla Camera dei deputati delle Repubblica Ceca, è risultata positiva al coronavirus. L'identità della deputata è stata rivelata dal portale di informazione "Seznam Zpravy", dopo che il capogruppo del partito Ano Jaroslav Faltynek ha riferito all'agenzia di stampa "Ctk" che uno dei membri del gruppo è stato contagiato. Oltre una decina di parlamentari dei gruppi di Ano e del Partito socialdemocratico (Cssd) si trova in quarantena in quanto è stata in contatto con Slechtova. La deputata è stata in passato ministra per lo Sviluppo regionale e della Difesa. (Vap)