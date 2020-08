Roma: Bellucci (Fd'I), San Lorenzo zona franca, fallimento Raggi su contrasto droghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla morte della giovane Desirée Mariottini, "16enne violentata e drogata all'interno di uno stabile a San Lorenzo nell'ottobre del 2018, nulla è cambiato in quel territorio che rimane ancora una zona franca stretta nella morsa del degrado e delle droghe". È quanto dichiara in una nota Maria Teresa Bellucci, deputato e capogruppo per Fratelli d'Italia in commissione Affari sociali e responsabile nazionale del dipartimento dipendenze di Fd'I. "Come pubblicato oggi dalla stampa - aggiunge - trascorsi 2 anni da quella tragica vicenda, il II Municipio governato dalla sinistra e con il tacito silenzio sella sindaca grillina, lascia che vi sia la presenza fissa - proprio a due passi da via dei Lucani - di accampamenti di tossicodipendenti, spacciatori e sbandati". (segue) (Com)