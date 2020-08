Iraq: ambasciatore iracheno a Riad, presto premier Al Kadhimi in visita ufficiale in Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, dovrebbe partire prossimamente per una visita ufficiale in Arabia Saudita, e i dettagli della visita “saranno definiti presto”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore di Baghdad a Riad, Qahtan al Janabi, in un’intervista al quotidiano iracheno “Al Sabah”. Il premier iracheno avrebbe dovuto recarsi in visita in Arabia Saudita lo scorso 20 luglio, ma il viaggio venne rimandato a seguito del ricovero del re saudita Salman. Secondo il diplomatico iracheno entrambe le parti sono desiderose di approfondire e rafforzare la cooperazione bilaterale nel quadro di una relazione “strategica” e “solida” fra i due paesi. Gli ultimi mesi hanno visto l’intensificarsi dei contatti diplomatici fra Baghdad e Riad, segnati ad esempio dalla visita in Arabia Saudita lo scorso maggio del vice primo ministro e ministro delle Finanze iracheno, Ali Abdul Amir Allawi. Il diplomatico ha riferito che il volume degli scambi fra i due paesi ha raggiunto il miliardo di dollari fra il 2018 e il 2019 e che le parti intendono accrescerlo ulteriormente nei prossimi anni, mediante i numerosi accordi commerciali siglati di recente. Circa venti accordi sono stati infatti recentemente firmati per facilitare gli scambi tra i due paesi, introducendo agevolazioni fiscali e incentivi all’investimento, oltre ad accordi per il trasporto navale e terrestre. Fra i vari progetti comuni figura la ricostruzione attualmente in corso del valico di confine di Arar, in cui la parte saudita ha investito circa 50 milioni di dollari per sviluppare due linee di transito, una commerciale in grado di accogliere fino a 150 camion ogni ora e una per i viaggiatori. (segue) (Irb)