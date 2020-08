Iraq: ambasciatore iracheno a Riad, presto premier Al Kadhimi in visita ufficiale in Arabia Saudita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Al Janabi dopo l’apertura di Arar saranno effettuati studi di fattibilità per aprire ulteriori valichi lungo la frontiera, che tra Iraq e Arabia Saudita è lunga 800 chilometri e costeggia varie province irachene. Inoltre il diplomatico iracheno ha sottolineato la volontà da parte saudita di effettuare investimenti in Iraq, specialmente in ambito energetico. Tra i vari progetti in corso di valutazione ci sarebbero i possibili investimenti di Saudi Aramco nel progetto dell’impianto di Artawi per il trattamento del gas, in costruzione presso Bassora, e altri potenziali investimenti in progetti di centrali termoelettriche, energie rinnovabili e impianti di potabilizzazione dell’acqua. Oltre a ciò la compagnia saudita Salik sarebbe interessata a investire in progetti di sviluppo agricolo in alcune aree, situate nelle regioni desertiche di Samawah e Anbar, che possiedono abbondanti riserve sotterranee di acqua. Al Janabi ha poi ricordato che esiste un memorandum di intesa, firmato tra il Segretariato generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc) e il ministero iracheno dell’Elettricità, per connettere l’Iraq al Golfo tramite il Kuwait. In quest’ambito sono stati registrati sviluppi significativi e il diplomatico spera che le reti elettriche siano connesse entro un anno, così da risolvere “la crisi dell’elettricità” in Iraq con le abbondanti riserve energetiche dei sei paesi del Golfo. Oltre alla cooperazione commerciale ed energetica Arabia Saudita e Iraq hanno approfondito la collaborazione in materia di sicurezza e intelligence, siglando un accordo per lo scambio di informazioni fra i servizi segreti di Riad e quelli di Baghdad. (Irb)