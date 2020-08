Spagna: Sanchez, stato d'emergenza è "strumento" nelle mani delle comunità autonome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le comunità autonome della Spagna hanno la possibilità, secondo la Costituzione, di chiedere lo stato d'emergenza se lo ritengono necessario. Lo ha dichiarato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez oggi in conferenza stampa al termine del primo consiglio dei ministri dopo la pausa estiva. Sanchez ha definito lo stato d'emergenza "uno strumento costituzionale utile e necessario in casi di estrema necessità come la pandemia". "La situazione nel nostro paese non è omogenea", ha osservato Sanchez indicando che alcune regioni spagnole sembrano state virtuose nel contenimento del virus mentre altre presentano una situazione piuttosto rischiosa. Secondo il premier, la Spagna dispone di "strumenti giuridici sufficienti per fare fronte alla pandemia" e tra questi le regioni hanno la possibilità di indire lo stato d'emergenza in tutto o parti del territorio alla luce della diffusione del Covid-19. (segue) (Spm)