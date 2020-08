Spagna: Sanchez, stato d'emergenza è "strumento" nelle mani delle comunità autonome (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanchez ha annunciato inoltre che il governo di Madrid pone al servizio delle comunità autonome 2000 soldati dell'esercito per contrastare la pandemia del Covid-19 in maniera efficace e ha invitato i cittadini a scaricare l'App per il tracciamento dei contatti. In vista della ripresa dell'anno scolastico, secondo Sanchez, questo deve essere l'obiettivo "verso cui mettiamo tutte le nostre energie". "Dobbiamo favorire un rientro nelle classi che garantisca la massima sicurezza di tutti", ha dichiarato Sanchez in vista della riunione di giovedì per definire i dettagli del programma sulla riapertura delle scuole. (segue) (Spm)