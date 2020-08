Corsico (Mi): il candidato sindaco Mei, io repubblicano democratico e antifascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In merito alle polemiche uscite su miei post di dieci anni fa, volevo chiarire la mia posizione in modo definitivo. Oggi posso definirmi un repubblicano democratico, sinceramente antifascista. Mi trovo spiazzato da chi cerca di strumentalizzare un passato evidentemente superato, come dimostra il mio agire degli ultimi anni. Rispetto all’inizio della mia avventura in politica è cambiato tutto”. Lo afferma in una nota Roberto Mei, candidato sindaco a Corsico per Forza Italia, riprendendo un suo post Facebook di chiarimento pubblicato dopo i recenti articoli apparsi sulla stampa. “Mi aspettavo - prosegue - che la scelta di presentarmi separato dagli alleati di sempre (Lega e FdI) in favore di un nuovo percorso centrista e riformista con Italia Viva, mi definisse già come un’altra persona rispetto a dieci anni fa. Non posso cancellare il passato, ma di recente ho fatto delle scelte importanti, opposte alla definizione che molti di voi hanno dato di me in queste ore. Mi sono opposto a un modo di intendere il governo della città di Corsico dispotico e miope. Le mie scelte - conclude il candidato sindaco - mi sono costate molto, ma sono stato sempre coerente con il bene della mia città. Io oggi voglio rappresentare le istituzioni con spirito di servizio, impegno e onestà, come ho fatto in passato da assessore. Spero che questa mia lunga spiegazione basti a tutti voi per prendere in considerazione il mio programma e la mia squadra con obiettiva serenità”. (Com)