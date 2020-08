Cina: Urso (Fd'I), doppiogiochismo fa male Italia, su 5G Di Maio si attenga a Copasir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso, vicepresidente del Copasir, afferma di credere che il ministro Di Maio "sappia bene che gli interessi nazionali si difendono con posizioni chiare e in linea con le tradizionali alleanze internazionali europee e occidentali, ogni ulteriore doppiogiochismo fa male all’Italia e ne pregiudica gli interessi nazionali". In una nota il parlamentare quindi avverte: "Basta ambiguità. Su 5G, fibre ottiche e infrastrutture portuali non ci posso essere cedimenti né compromessi, tantomeno accordi sottobanco, perché sono in gioco fattori fondamentali della sicurezza nazionale. Il governo si esprima con chiarezza e in ogni contesto con linea univoca e senza ulteriori infingimenti. Ci aspettiamo che lo faccia già oggi il ministro degli Esteri nell’incontro con il suo omologo Wang Yi. Peraltro, in tema 5G la linea espressa in Parlamento dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è chiarissima ed è stata assunta alla unanimità al termine di oltre un anno di indagine che ha esaminato ogni aspetto con il vincolo della segretezza. Il governo - conclude Urso - non può evadere ciò che il Parlamento ha deliberato nei suoi organismi competenti".(Com)