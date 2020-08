Ucraina: ex premier Tymoshenko in terapia intensiva per Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni di salute di Yulia Tymoshenko, leader del partito ucraino dell'opposizione Batkivshchyna, rimangono gravi. Lo ha detto oggi la portavoce dell'ex premier ucraina, Marina Soroka, precisando che Tymoshenko si trova in terapia intensiva dopo aver contratto il Covid-19. "Sfortunatamente ancora non ci sono buone notizie. Le condizioni di Yulia rimangono gravi. Da ieri sera, sta ricevendo una fase intensiva di terapie in accordo con il protocollo per il trattamento del Covid-19", ha spiegato la portavoce. (Res)