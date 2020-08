Fisco: Mulè (FI), governo abbassi tasse invece di elargire bonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strada per riformare il complicato sistema fiscale italiano indicata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, "è corretta. Ma non basta". Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia e portavoce dei azzurri azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé. "La priorità come indicata da Forza Italia al governo è ben più determinante: non si tratta solo di snellire la 'giungla' normativa ma abbassare sensibilmente una pressione fiscale incontrollata, che sta provando fortemente famiglie, imprese e commercianti ormai stremati da scadenze sempre più asfissianti", spiega Mulè. "Che Conte e il suo governo ascoltino una volta per tutte il grido di cambiamento che arriva da più parti e invece di elargire bonus fini a se stessi attuino una vera e profonda riforma del sistema fiscale italiano", conclude il parlamentare azzurro. (Com)